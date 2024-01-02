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“فيه زيادة ولا لأ” .. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 .. ورابط الاستعلام عن المعاش
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024
يتسائل العديد من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بالحماس عن موعد صرف معاشاتهم، حيث يسعى الكثيرون إلى التحقق من قيمة المعاشات المخصصة لهم لشهر يناير 2024، ةلقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي فرصة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة للوصول إلى موقعها من أجل الاستعلام عن المعاش.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة
تم الإعلان عن موعد صرف معاش التكافل والكرامة لشهر يناير 2024 من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر صرف هذا المعاش في النصف الثاني من يناير المقبل، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024.
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- اختيار أيقونة “تكافل وكرامة”.
- إدخال اسم المستحق لمعاش تكافل وكرامة.
- كتابة اسم الشهر الذي يرغب المستخدم في الاستعلام عنه.
- إدخال رقم الهاتف المرتبط بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
- النقر على أيقونة “الاستعلام”.
- في النهاية ستظهر جميع البيانات التي تم الاستعلام عنها.
الشروط اللازمة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة
- عدم العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص براتب تأميني يتجاوز 400 جنيه.
- عدم استلام أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
- وجود أبناء في الأسرة الذين تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة و18 عامًا، ويشترط أن يكونوا في سن 6 إلى 18 عامًا ويكونوا في مراحل تعليمية مختلفة.
- تقديم الوثائق المطلوبة مثل نسخة من بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق، إيصالات استهلاك الكهرباء، وشهادة طبية توضح درجة الإعاقة إذا كانت تبدأ من 50 درجة، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى المطلوبة.
- يجب أن يكون الأشخاص المتقدمون للاستفادة من معاش “كرامة” من كبار السن الذين تبدأ أعمارهم من 65 عامًا، أو من يعانون من عجز أو مرض يمنعهم من العمل ويمكن تثبيته من خلال الفحص الطبي، أو يكونوا من الأيتام الذين لا يحصلون على رعاية من الوالد أو الوالدة.