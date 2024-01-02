“فيه زيادة ولا لأ” .. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 .. ورابط الاستعلام عن المعاش

يتسائل العديد من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بالحماس عن موعد صرف معاشاتهم، حيث يسعى الكثيرون إلى التحقق من قيمة المعاشات المخصصة لهم لشهر يناير 2024، ةلقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي فرصة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة للوصول إلى موقعها من أجل الاستعلام عن المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

تم الإعلان عن موعد صرف معاش التكافل والكرامة لشهر يناير 2024 من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر صرف هذا المعاش في النصف الثاني من يناير المقبل، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار أيقونة “تكافل وكرامة”.

إدخال اسم المستحق لمعاش تكافل وكرامة.

كتابة اسم الشهر الذي يرغب المستخدم في الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف المرتبط بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

النقر على أيقونة “الاستعلام”.

في النهاية ستظهر جميع البيانات التي تم الاستعلام عنها.

الشروط اللازمة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة