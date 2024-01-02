“3 غرف وصالة وجاهزة على التسليم” .. خطوات الحصول على شقة من الإسكان بقسط يبدأ من 410 جنيه بس

شقق الإسكان الاجتماعي، يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي في استقبال طلبات التحويل للإعلان التكميلي في برنامج “سكن لكل المصريين 3” عبر نظام التمويل العقاري، يستهدف هذا الإعلان المواطنين الذين سجلوا في الإعلان الأول ويتوافقون مع الشروط المحددة، يشمل هذا البرنامج الأشخاص الذين لا يندرجون ضمن أولويات الحصول على الوحدات السكنية المتاحة حاليًا لمن لديهم دخل منخفض، ويُشمل ذلك أيضًا من لم يقوموا بدفع مقدم جدية الحجز أو تخصيص وحدة سكنية في الإعلان السابق.

إعلان الطرح الأول لبرنامج “سكن لكل المصريين 3”

بدأ التقديم للإعلان التكميلي في 3 ديسمبر 2023، وسيستمر لمدة شهر حتى الخميس 4 يناير 2024، يمكن الحصول على كراسة الشروط والخطوات المتعلقة بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، كما يضم الإعلان التكميلي لبرنامج “سكن لكل المصريين 3” وحدات بمساحة 90 مترًا مكونة من 3 غرف وصالة، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم بنفس السعر والشروط المعلن عنها في الإعلان الأصلي، وتتوفر أيضًا وحدات جاهزة للتسليم خلال فترة 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عامًا، هناك زيادة مُلحوظة في مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات التي ستسلم خلال 36 شهرًا.

نظام سداد وحدات برنامج “سكن لكل المصريين 3” الجاهزة للتسليم الفوري

نظام سداد وحدات برنامج “سكن لكل المصريين 3” الجاهزة للتسليم الفوري تُطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، هذه بعض التفاصيل:

يُكمّل دفع 10% على الأقل من قيمة الوحدة السكنية كدفعة أولى عند التعاقد.

يُضاف 5% من سعر الوحدة السكنية كرسوم للصيانة.

تتراوح أسعار الوحدات ما بين 194 ألف جنيه و207 ألف جنيه.

تبدأ الأقساط من 410 جنيه وتصل إلى 476 جنيه للشقق التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه، مع الحد الأدنى للدخل المطلوب يبلغ 1200 جنيه.

بالنسبة للوحدات التي تصل إلى 207 ألف جنيه، تتراوح الأقساط الشهرية بين 445 جنيهًا و511 جنيهًا، مع الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب يبلغ 1200 جنيه.

نظام سداد وحدات برنامج “سكن لكل المصريين 3” التي ستسلم خلال 36 شهرًا

يتم دفع مقدم جدية الحجز الذي يبلغ 6 آلاف جنيه لاستكمال عملية الحجز.

يمكن سداد هذا المبلغ في أي فرع بريد خلال فترة الإعلان.

تتم الدفعات الربع سنوية بعد مرور 3 أشهر من إغلاق الإعلان، حيث تستمر لمدة 3 سنوات، وتصل قيمة الدفعة الواحدة إلى 6 آلاف جنيه.

تتراوح أسعار الشقق ما بين 500 ألف جنيه و530 ألف جنيه، وتختلف حسب موقع كل وحدة، ويُسمح بزيادة حتى 15% من السعر الأساسي.

يتم تحديد الحد الأدنى لسعر الشقق عند 3500 جنيه، وقيمة الأقساط تتراوح بين 1750 جنيه و2230 جنيهًا، بناءً على دخل المتقدم ومدة التمويل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي