“كله يفرح ويهيص” .. موعد صرف زيادة المعاشات يناير 2024 +الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات

يُعد رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات في يناير 2024 قراراً هاماً يؤثر إيجاباً على العديد من مستحقي المعاشات، ويتوقع أن يتم صرف معاشات يناير 2024 وفقًا للجدول الزمني الرسمي المعتاد لصرف المعاشات، حيث حددت هيئة التأمينات موعد صرف المعاشات بالحد الأدنى ابتداءً من اليوم الإثنين 1 يناير 2024، يبين هذا القرار أهمية تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية ورفع الحدود الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني، وذلك استجابةً للتغييرات والإصلاحات المستمرة لنظام التأمين الاجتماعي وفقًا لقانون رقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

أعلنت وزارة التضامن عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2024، مع الزيادة الجديدة لأكثر من 10 ملايين مواطن مستحق للمعاش، وذلك ابتداءً من يوم 1 يناير 2024، سيتم استمرار صرف المعاشات على مدى 6 أيام متتالية، بهدف تسهيل وتيسير الحصول على المعاشات للمستحقين خلال هذه الفترة.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في يناير 2024

صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات في يناير 2024، سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات ابتداءً من 1 يناير 2024، حيث سيصل الحد الأدنى إلى 1300 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيهاً عن الحد الحالي البالغ 1105 جنيهات، أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاشات، فسيبلغ 10 آلاف جنيه في يناير المقبل، بزيادة تصل إلى 1280 جنيهًا عن الحد الحالي البالغ 8720 جنيهاً. هذه الزيادات ستعود بالفائدة للمستحقين للمعاشات، سواء كانوا يحصلون على الحد الأدنى أو الحد الأقصى للمعاشات.

زيادة المعاشات السنوية 2024 بحد أقصى 15%

تنص المادة رقم 35 في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2023 بتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15% كحد أقصى، وتنص المادة على أن يكون يوم 30 يونيو من كل عام موعدًا لهذه الزيادة، حيث يتم صرفها ابتداءً من الأول من يوليو من كل عام، وبناءً على هذه النصوص القانونية، من المتوقع تطبيق زيادة المعاشات لعام 2024 في الأول من يوليو، ما لم يصدر قرار رسمي يغير هذا الموعد.