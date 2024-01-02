تنويـه: هسه اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب 2024 بصفة جندي tf.ur.gov.iq

بحث الكثير من الأشخاص عن اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب، حيث يعد ذلك الجهاز هو أحد الأجهزة الوطنية المهمة التي تعمل على التخلص من الإرهاب والقضاء عليه وقد تم تأسيسه في 2007 ويعمل على نشر الأمن والأمان في العراق وسوف نوضح أسماء المقبولين وأهم التفاصيل الخاصة به من خلال المقال التالي.

اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب

عملت الحكومة العراقية على تسهيل الحصول على أسماء المقبولين في ذلك الجهاز من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن الوطني العراقي وسوف نوضح لكم خطوات الحصول على الأسماء من خلال النقاط التالية.

أولا يقوم المواطن بالدخول على جهاز الأمن الوطني العراقي.

يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على الأيقونة الخاصة اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب.

يعمل على تحديد المحافظة التي يكون منها.

يقوم بالضغط على تحميل الملفات الخاصة بالأسماء PDF.

يقوم بالضغط على تحميل الملفات الخاصة بالأسماء PDF. ينتظر قليلا حتى يتم تحميل الملفات.

بعد تحميلها في حالة وجود أسمه فهو من المقبولين.

الشروط الخاصة بالقبول في جهاز المكافحة

بعد التعرف على اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب يمكن أن نتعرف على الشروط الخاصة للقبول في ذلك الجهاز وهي