pdf كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي ووزارة العمل

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن طريقة الاستعلام عن أسماء وكشوفات الرعاية الاجتماعية عبر موقع مظلتي وموقع الوزارة، حيث كثر البحث في الفترة الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي أكدت الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من مراجعة الأسماء والتأكد من أحقية الفئة التي تم دراسة حالتها ستقوم برفع الكشوفات على موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي لتكون متاحة للجميع أن يطلعوا عليها.

موعد صرف الوجبة الأخير للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عما قريب، حيث أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنه بمجرد الانتهاء من مراجعة أسماء جميع المشمولين سيتم الإعلان عنهم، كما يمكنك متابعة نتيجة الوجبة الأخيرة عبر كلا من نوقع وزارة العمل ومنصة مظلتي حسب ما أعلنته الوزارة.

طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر موقع الوزارة

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل العراقية باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية. انقر على المشمولين بالرعاية الاجتماعية. أدخل البيانات المطلوبة. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها “الوجبة الأخيرة”. قم بالضغط على تجميل الملفات بصيغة pdf. يمكنك البحث عن الأسماء باستخدام رَقَم الهُوِيَّة أو الاسم.

طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

يمكنك تحميل ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق منصة مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية: