شهدت معدلات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة وذلك نتيجة لتزايد الاهتمام بأسعار الدولار في السوق السوداء يقوم التجار والمستثمرون بمتابعة سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنية اليوم 2 يناير بشكل لحظي وخاصة بناءً على ارتفاعه الأخير في السوق السوداء سنقوم في هذا التقرير بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الارتفاع يعزى هذا الارتفاع في البحث إلى التأثير البارز للتجارب الاقتصادية والمستجدات السياسية على أسواق العملات. يعمل التجار والمستثمرون على فهم الأوضاع الحالية وتوقعاتها من خلال مراقبة تطورات أسعار الدولار الأمريكي.

سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنية اليوم 2 يناير

يعد سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنية اليوم 2 يناير محل اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمواطنين في مصر حيث يسعون إلى معرفة تحديث يومي للأسعار وفي الوقت الحالي، وصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء إلى 53.27 جنيه للبيع و 53.52 جنيه للشراء يظهر تحليل الأسعار الحالية في السوق السوداء الأوضاع الراهنة كما يلي:

1 دولار أمريكي يُقدر بسعر 53.5 جنيه مصري.

5 دولارات أمريكية تبلغ قيمتها 267.6 جنيه مصري.

10 دولارات أمريكية تتراوح قيمتها حوالي 535.2 جنيه مصري.

25 دولارًا أمريكيًا يبلغ سعرها 1,338.0 جنيه مصري.

50 دولارًا أمريكيًا يُقدر بـ 2,676.0 جنيه مصري.

100 دولار أمريكي تصل قيمتها إلى 5,352.0 جنيه مصري.

500 دولار أمريكي بسعر 26,760.0 جنيه مصري.

1000 دولار أمريكي يُقدر بـ 53,520.0 جنيه مصري.

5000 دولار أمريكي يتجاوز سعرها حوالي 267,600.0 جنيه مصري.

10000 دولار أمريكي بقيمة 535,200.0 جنيه مصري.

تُظهر هذه الأسعار التفاوت في تكلفة الدولار الأمريكي بحسب الكميات المختلفة وهو ما يعكس التقلبات اليومية في السوق السوداء يشير هذا التحديث اليومي إلى أهمية متابعة تطورات أسعار الدولار للفهم الأفضل للأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المستنيرة.