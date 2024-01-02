حمل كشوفات pdf الوجبة الجديدة نقل النفوس عبر موقع حكومة المواطن

تعد خدمة نقل النفوس من أهم الخِدْمَات التي تقدمها وزارة الداخلية العراقية، حيث تساهم في تسهيل عملية انتقال المواطنين من محافظة إلى أخرى، وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان حصول المواطنين على حقوقهم وواجباتهم في المحافظة الجديدة، كما تساعدهم على الحصول على الخِدْمَات الحكومية بسهولة ويسر، لذلك يبحث كثير من المواطنين العراقين عن وجبات نقل النفوس الجديدة لعام 2024، والتي نذكر طريقة الاستعلام عنها حسب ما أعلنته وزارة الداخلية العراقية.

ما هي شروط خدمة نقل النفوس في العراق؟

يمكن للمواطنين العراقيين الحصول على خدمة نقل النفوس التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، في حالة استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم للخدمة عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم أيضا بالغًا سن الرشد.

لا يكون المتقدم محكوم عليه بعقوبة جنائية.

يشترط أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبي.

عن استكمال هذه الشروط يمكنك الحصول على خدمة نقل النفوس، وذلك بالتوجه إلى موقع زارة الداخلية، أو موقع حكومة المواطن للتقديم على الخدمة والاستفادة منها، ولكن عليك بتجهيز جميع المستندات المطلوبة حتي يتم قَبُول طلبك.

خطوات الاستعلام عن وجبة نقل النفوس 2024

يمكنك الاستعلام عن وجبات نقل النفوس الجديدة لعام 2024 من خلال موقع وزارة الداخلية العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية. اضغط على “الخِدْمَات الإلكترونية”. انقر على “نقل النفوس”. أدخل جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالمتقدم. انقر على “استعلام”.

يعرض أمامك حالة طلب المقدم للحصول على خدمة نقل النفوس، لتتمكن بعد ذلك من استكمال إجراءات النقل.