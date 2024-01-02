التربية العراقية تعلن رسميا موعد امتحانات منصف السنة 2024 لجميع المراحل التعليمية

أعلنت وزارة التربية العراقية جدول امتحانات نصف العام الدراسي، والتي بات يبحث عنها الكثيرون استعدادًا للامتحانات التي لم يبق عليها سوى أيام قليلة، حيث قامت لجنة الامتحانات العامة التابعة لإدارة التربة العراقية بوضع مواعيد بَدْء اختبارات نصف السنة الدراسية ليكون أدعى أن تقوم الطلاب بالاستعداد لخوض الامتحانات، ومن خلال الأسطر التالية نذكر ما أوردته الإرادة في بيانها بشأن الامتحانات لجميع المراحل التعلمية ابتداء من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لجميع المراحل التعليمية

حسب ما أعلنته لجنة الامتحانات العامة التابعة لإدارة التربية العراقية فإن مواعد امتحانات المراحل التعليمية ستكون على النحو التالي:

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية

ستكون امتحانات نصف السنة الدراسية للمرحلة الابتدائية على النحو التالي:

تبدأ الامتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

تستمر الامتحانات لمدة 6 أيام

تنتهي الامتحانات للمرحلة الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024

موعد امتحانات المرحلة المتوسطة

في حين تكون امتحانات المرحلة المتوسطة على النحو التالي:

تبدأ امتحانات المرحلة المتوسطة يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

سوف تستمر الامتحانات لمدة 10 أيام

تنتهي امتحانات المرحلة المتوسطة يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024

تعليمات امتحانات منتصف العام للمراحل التعليمية في العراق