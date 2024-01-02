في صباح يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 شهدت التعاملات داخل سوق العبور لتجارة الجملة انخفاضًا في اسعار السمك اليوم والجمبري حيث بلغ سعر السمك البلطي نحو 63 جنيهًا للكيلو بينما تراجع سعر سمك الدنيس إلى 255 جنيها تعكس هذه التغييرات التي طرأت على أسعار السمك والجمبري واقع السوق في سوق العبور، حيث يبحث التجار والمستهلكون على حد سواء عن فرص للحصول على منتجات البحر بأسعار ملائمة وتأتي هذه التقلبات في الأسعار في سياق التغيرات اليومية التي يشهدها سوق العبور.

اسعار السمك اليوم

يعتبر موقع البديل واحدة من الوسائل الموثوقة التي تقدم لمتابعيها معلومات حصرية حول اسعار السمك اليوم والجمبري مما يجعلها مصدرًا مميزًا لزوارها في مختلف المجالات في هذا السياق يقدم المقال نظرة على آخر التحديثات حول أسعار السمك اليوم:

سعر السمك البلطي

سعر السمك البلطي الكبير يتراوح بين 59 و63 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي الوسط يسجل ما بين 50 و58 جنيهًا.

سعر السمك البلطي الأسواني يتراوح من 20 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيليه البلطي المجمد يتراوح ما بين 40 و200 جنيه.

سعر سمك المكرونة

سعر كيلو مكرونة سويسي يتراوح ما بين 65 و115 جنيهًا.

سعر سمك المكرونة خليجي يتراوح من 55 إلى 75 جنيهًا.

سعر مكرونة مجمدة بلغ من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم بسوق العبور

يتناول هذا المقال آخر تطورات أسعار السمك اليوم حيث تشهد الأسواق تغييرات في أسعار مختلف أنواع الأسماك إليك نظرة على الأسعار الحالية:

تتراوح أسعار هذا النوع من الأسماك اليوم بين 200 و390 جنيهًا.

تتغير أسعار الكابوريا اليوم بين 40 و220 جنيهًا.

سعر هذا النوع يتراوح بين 60 و160 جنيهًا.

سعر الحجم الكبير يتراوح من 85 إلى 115 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم ما بين 70 و80 جنيهًا.

يسجل سعر سمك السردين اليوم ما بين 65 و85 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو القشر بياض اليوم بين 80 و100 جنيه.

يتنوع سعر سمك الوقار اليوم بين 70 و150 جنيهًا.

يسجل سعر سمك الدنيس ما بين 85 و255 جنيهًا.

تظهر هذه التحديثات التغييرات المتنوعة في أسعار الأسماك مما يعكس التقلبات اليومية في السوق ويتيح للمستهلكين فرصة متابعة التحديثات واختيار الأسماك وفقًا لتفضيلاتهم وميزانياتهم.