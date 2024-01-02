يستعرض هذا المقال تحقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي لإنجاز استثنائي بفوزه بلقب ترتيب هدافي العالم 2023 تحقق هذا الإنجاز في إطار مباراة حملت نتيجتها فوز النصر على التعاون بنتيجة 4-1 والتي جرت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بهذا الفوز قاد رونالدو فريقه للانفراد بالصدارة وسجل هدفًا رائعًا في مرمى التعاون مما جعله يحقق التفوق في سباق الهدافين للعام 2023 تألق رونالدو في المباراة وتسجيله لهدف أضاف إلى قائمته الرائعة من الإنجازات الكروية.

ترتيب هدافي العالم 2023

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي الذي نجح في تحقيق لقب هداف العالم لعام 2023 حقق رونالدو هذا الإنجاز بعد تسجيله هدفًا رائعًا في مرمى التعاون في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-1.

سجّل كريستيانو رونالدو مجموع 54 هدفًا متفوقًا على هاري كين وكيليان مبابي اللذين حلوا في المركز الثاني برصيد 52 هدفًا لكل منهما وتميزت أهداف رونالدو بتوزيعها في مختلف المسابقات حيث سجل 35 هدفًا في دوري روشن السعودي وشارك في مساهمة فريقه بشكل كبير.

هداف العالم 2023

أبرز نجوم كرة القدم في العالم لعام 2023 والذين تمثلوا بتألقهم في مختلف الدوريات العالمية يأتي في قائمة

ترتيب هدافي العالم 2023

المرتبة العاشرة النجم لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفًا في 16 مباراة، ويبلغ من العمر 26 عامًا ويعتبر في طريقه لتحطيم رقمه الشخصي البالغ 21 هدفًا.

في المركز التاسع يبرز الهداف بارناباس فارجا مهاجم فيرينكفاروس الهنغاري الذي استغرق بعض الوقت لبدء مسيرته الرائعة ولكنه في عامه الـ29 أصبح في أوج أدائه حيث سجل 29 هدفًا في الموسم الماضي ومواصلًا تألقه في هذا الموسم بتسجيل 17 هدفًا في 21 مباراة.

بالنظر إلى المركز الثامن نجد سانتياغو خيمينيز، الذي تألق مع نادي فينورد الهولندي سجل 18 هدفًا في 16 مباراة هذا الموسم وهو مهاجم مكسيكي شاب يأتي بقوة على الساحة الكروية العالمية.

يصدر القائمة الجابوني دينيس بوانجا في المركز السابع حيث قاد فريق لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي بتسجيله 25 هدفًا وتألق أيضًا في مختلف المسابقات إضافة إلى تألقه مع منتخب بلاده.

روميلو لوكاكو يحتل المركز السادس بـ40 هدفًا حيث نجح اللاعب البلجيكي في تجديد نشاطه التهديفي مع نادي روما بينما يأتي في المركز الخامس جيرمان كانو المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا الذي سجل 13 هدفًا في 12 مباراة مع نادي فلومينينسي.

تصدرت القائمة إيرلينج هالاند النجم النرويجي الذي رغم الإصابة التي حرمته من مشاركة في آخر ست مباريات إلا أنه استطاع إحراز 50 هدفًا ويعتبر رهانًا جيدًا لتصدر قائمة الهدافين في 2024.

كيليان مبابي وهاري كين يشتركان في المركز الثاني برصيد 52 هدفًا وفي المركز الأول يتألق الأسطورة كريستيانو رونالدو برصيد 54 هدفًا يظهر المقال أهمية وتألق هؤلاء الهدافين في عام 2023 وكيف استمرت قدرتهم على هز الشباك وتحقيق الأرقام المذهلة.