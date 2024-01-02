في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل العامة وتوفير مصادر التمويل اللازمة للتطوير قامت إدارة مترو الأنفاق بالقاهرة بتنفيذ تعديلات على اسعار تذاكر مترو الانفاق جاء هذا التحديث عقب إعلان وزارة النقل عن زيادة في تكاليف التنقل على جميع خطوط المترو متزامنًا مع انطلاق التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة على الخط الثالث للمترو تأتي هذه الزيادة في الأسعار في إطار جهود الحكومة لتعزيز خدمات النقل وضمان استدامتها وتظهر الزيادة التي تم تطبيقها في الأسعار استجابةً للتحديات المالية والتكاليف المتزايدة المتعلقة بتشغيل وصيانة الشبكة القائمة.

اسعار تذاكر مترو الانفاق

في إطار جهود تحسين خدمات النقل العامة وتعزيز استدامتها قامت إدارة مترو الأنفاق بإجراء تعديلات على اسعار تذاكر مترو الانفاق اعتبارًا من عام 2024 وتأتي هذه التغييرات في إطار التحسين المستمر للخدمات وتوفير التمويل اللازم لصيانة وتطوير البنية التحتية.

بدلاً من الأسعار السابقة يبلغ سعر تذكرة منطقة واحدة لتصل إلى 9 محطات الآن 6 جنيهات بزيادة قدرها جنيه واحد كما ارتفعت أسعار التذاكر للمنطقتين حيث أصبحت 16 محطة بـ 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات.

للمسافرين الراغبين في الاستفادة من خدمات ثلاث مناطق تشمل 23 محطة ارتفعت أسعار التذاكر أيضًا إلى 12 جنيهًا مقارنة بالسعر السابق البالغ 10 جنيهات وتمت إضافة فئة جديدة بتكلفة 15 جنيهًا لتغطية الرحلات التي تشمل أربع مناطق تحتوي على أكثر من 23 محطة.

أسعار تذاكر المترو الخط الثالث

في خطوة هامة نحو تطوير وتحسين خدمات النقل العام في القاهرة أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل عن بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق اعتبارًا من صباح يوم الاثنين يمتد هذا الجزء من الخط من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

يتضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 6 محطات هي “السودان – إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري – محور روض الفرج” تم اختيار هذه المواقع بعناية لخدمة سكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والطلاب، ويأتي ذلك كهدية من الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

مع هذا التشغيل التجريبي، يكون الخط الثالث قد تم تشغيله من عدلي منصور، مرورًا بالكيت كات، حتى محور روض الفرج ويبقى الجزء الثالث والأخير من المرحلة الثالثة الذي يمتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة ويتم تشغيله حالياً بدون ركاب في التجربة الأولى، استعدادًا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.