بدأ العد التنازلي.. موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 جميع المراحل حسب التقويم الدراسي

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 الذي يترقبه الطلبة والطالبات خلال هذه الفترة بفارغ من الصبر بعد أن بدأت الدراسة في شهر أكتوبر الماضي، شهدت الأجواء الدراسية هذا العام حالة من الانتظام وتسجيل أعلى نسب من الحضور عن السنوات الماضية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية برئاسة إبراهيم نامس الجبوري بوضع تقويم دراسي لتسهيل الأمور على الطلاب ومساعدتهم على تنظيم الوقت وما هي مدة الدراسة وفترة الانتهاء من الدروس للفصل الأول والثاني، لذلك نلاحظ أن هناك بحث كبير الفترة الأخيرة عن معرفة موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 ترقبوا معنا وسوف ننشر لكم كافة التفاصيل.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

مضى نحو ثلاثة أشهر على العام الدراسي الجديد 2023-2024 لذلك عمليات البحث عن الامتحانات رائجة الآن على جوجل ومواقع التواصل المختلفة لأن الطلاب يؤدون الاختبارات بعد مرور تلك الفترة كل عام، وحسب تصريحات الدكتور إبراهيم نامس الجبوري أن موعد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية في عموم المحافظات العراقية تم اعتماده بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات الشفوية لجميع المراحل الابتدائية بدايةً من يوم الخميس الموافق 18-1-2024 وهذا يكون قبل موعد امتحانات التحريري نصف السنة على أن تعقد الامتحانات يوم الخميس 25-1-2024 وتكون مدة الامتحانات 5 أيام متتالية ويتم الانتهاء من الاختبارات للدور الأول يوم الأربعاء الموافق 31-1-2024، وتبدأ اختبارات للمرحلة الاعدادية والمرحلة المتوسطة يوم الأحد 21 يناير وحتى الأربعاء 31 يناير 2024، مما يؤدي الطلاب في الخارج اختبارات نصف السنة يوم السبت 3 من فبراير 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني بالعراق 2024

يؤدي الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول الشفوي والتحري للمرحلة الابتدائية والاعدادية والمتوسطة لمدة أسبوعين، وسوف تعقد الاختبارات وسط أجراءات أمنية مشددة، وسوف يحصل الطلاب بعد انتهاء الامتحانات على إجازة نصف السنة مدتها أسبوعين، ويعود الطلاب بعد انتهاء الإجازة إلى الدوام الدراسي الفصل الثاني الخميس الموافق 15 من فبراير 2024.