موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2024 الاستعلام برقم الهوية

يبحث المواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2024 نظراً احتياج المواطنين للمال، الضمان الاجتماعي المطور هو نظام متكامل يستهدف الأسر السعودية معدومي الدخل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت، كما أن برنامج الضمان المطور ضمن الأنظمة التي تعمل على رؤية 2030 وهو نظام حكومي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تم انطلاق النظام منذ أكثر من عشرة سنوات ويستفيد منها الآلاف من الأسر السعودية بشكل شهري، كما أنه يساهم في تحسين معيشة الأسر البسيطة ويرتقي بها للأمام ويرفع العبء عنهم عن طريق مبلغ مالي يتم وضعه في حسابات المستفيدين في موعد ثابت كل شهر، واليوم نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2024.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2024

وفقاً لتصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عمليات صرف الضمان الاجتماعية دفعة شهر يناير الجاري 2024 تبدأ يوم الإثنين الموافق 29 من يناير وتستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام من نزول الدعم، وأن الأسر التي تتكون من فردين وزأكثر تحصل على الدعم الدفعة 25 في الأيام الأولى من الصرف وهذا لمنع التزاحم، كما يمكنكم الاستعلام عن المزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع ما يلي

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. حدد خدمات افراد. اختيار الضمان الاجتماعي المطور. إدخال رقم الهوية الوطنية. الرقم المدني. ثم رمز التحقق المرئي. الضغط على استعلام.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1445