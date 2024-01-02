الأطفال الأعداء.. تردد قناة القط والفار الجديد 2024 على النايل سات

يتداول الكثير من المواطنين حول وسائل التواصل الاجتماعي عن معرفة تردد قناة توم وجيري الجديد، يعتبر القمر الصناعي الذي يبث من عبرة هذه القناة هو النايل سات، حيث يفضلها العديد من الأطفال مشاهدتها حول الوطن العربي علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح كافة التفاصيل اللازمة حول ذلك الموضوع في السطور التالية.

تعرف علي تردد قناة توم وجيري الجديد

معدل الترميز الخاص بقناة توم وجيري: 27500.

التردد الخاص بالقناة: 11354.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة توم وجيري: 5/6.

القمر الصناعي الذي يبث من عبر القناة: النايل سات.

اهم خصائص قناة توم وجيري