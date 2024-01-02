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الأطفال الأعداء.. تردد قناة القط والفار الجديد 2024 على النايل سات
يتداول الكثير من المواطنين حول وسائل التواصل الاجتماعي عن معرفة تردد قناة توم وجيري الجديد، يعتبر القمر الصناعي الذي يبث من عبرة هذه القناة هو النايل سات، حيث يفضلها العديد من الأطفال مشاهدتها حول الوطن العربي علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح كافة التفاصيل اللازمة حول ذلك الموضوع في السطور التالية.
تعرف علي تردد قناة توم وجيري الجديد
- معدل الترميز الخاص بقناة توم وجيري: 27500.
- التردد الخاص بالقناة: 11354.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة توم وجيري: 5/6.
- القمر الصناعي الذي يبث من عبر القناة: النايل سات.
اهم خصائص قناة توم وجيري
- يتابعها العديد من الأطفال حول الوطن العربي يحبها.
- تعد قناة توم وجيري من اشهر القنوات التي تجذب الأطفال ببرامجها المختلفة، لا يوجد بها أي مشاهد تحتوي علي عنف أو إثارة مما نشاهده في القنوات التالية.
- تتميز قناة توم وجيري عن غيرها بأنها يستطيع تنزيلها علي جهازك الخاص بكل سهولة من خلال تنزيل ترددها عبر القمر الصناعي النايل سات.
- تقدم القناة بصورة واضحة ذات ألوان جذابة وجودة عالية جدا.
- تقدم قناة توم وجيري البرامج الكثيرة التي تحتوي علي ألكوميدي والمرح الذي يعمل علي جذب العديد من الأطفال.
- يمكن تحميل وتنزيل القناة بدون دفع أي رسوم مالية أي تحمل مجانا عبر جهازك الخاص.
- تقدم العديد من الأفلام الكرتونية بغرض توصيل محتوي هادف للأطفال.