تتجه أعين الكثيرين حالياً نحو البحث عن تردد قناة النور الفضائية 2024 على جميع الأقمار الصناعية وهي إحدى القنوات العربية التي استحوذت بشكل بارز على انتباه المشاهدين خلال الفترة الأخيرة. ويعزى هذا التفضيل إلى تقديمها مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي حيث يتصدر هذه القائمة مسلسل قيامة عثمان والذي يعد مسلسلًا تاريخيًا يحكي قصة نشأة الدولة العثمانية.

قناة النور Al Noor tv

تتميز قناة النور الفضائية بتقديمها حلقات مسلسلات تاريخية بشكل حصري، إلى جانب عرض مجموعة من المسلسلات التاريخية الإسلامية والتركية الأخرى مثل مسلسل ارطغرل والسلطان عبد الحميد يمكن اعتبار هذه القناة من بين القنوات الدينية التي تسعى إلى نشر التوعية بالدين الإسلامي وتقديم التاريخ الإسلامي الحنيف بشكل صحيح.

تتجاوز دور القناة النور الفضائية الحدود التقليدية للبرامج الدينية إذ تسعى إلى تحقيق هذا الهدف ليس فقط من خلال البرامج الدعوية ومشاركة أهم الدعاة المسلمين ولكن أيضاً من خلال المسلسلات التاريخية التي تعزز روح الأمل والتفاؤل في نفوس الشباب العربي حول العالم.

تردد قناة النور

تكريساً لتلبية احتياجات مشاهدي مسلسل “قيامة عثمان”، يُمكن للمشاهدين نقل استقبالهم تردد قناة النور على القمر الصناعي نايل سات يتطلب ذلك ضبط بيانات القناة على جهاز الاستقبال باستخدام المعلومات التالية:

اسم القناة: Al Noor TV.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11958.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

علاوة على ذلك يمكن للمشاهدين أيضاً الاستمتاع بتردد قناة النور الجديدة على القمر الصناعي عرب سات لتحقيق ذلك، يجب تنزيل بيانات القناة وضبطها على جهاز الرسيفر باستخدام المعلومات التالية:

اسم القناة: Al Noor TV.

القمر الصناعي: ArabSat.

التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بهذه الطريقة يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة مسلسلهم المفضل بسهولة ووضوح على قناة النور عبر الأقمار الصناعية المختلفة.