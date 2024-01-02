حمل الكشوفات.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة برقم الهوية على منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، لم يفقد المتقدمين الأمل في صرف الدفعة السابعة بل لديهم يقين أن الفرحة سوف تدخل بيوتهم الساعات القادمة وأن تكون بداية هذا العام خير ورخاء على الجميع، لن يفعل المواطنين سوى البحث عن اسماء المشمولين الدفعة السابعة لأن الأمر يشغل تفكيرهم وهذا لأنهم لا يستطيعون شراء الكثير من الاحتياجات بسبب ظروفهم الصعبة.

كما نجد أن هناك تصريحات كثيرة تحاول الوزارة أن تصل لجميع المتقدمين لكي تطمئن قلوبهم عن وجود دفعة سابقة وتم نقل الأخبار بشكل دائم عبر القنوات الفضائية العراقية، وأن التأخير الأخير لصرف الدفعة السابعة جاء لعدة أسباب ومن أهمها أن الفترة الماضية كان هناك انتخابات وكان فريق العمل ينقلون بالإجراءات وهذا ما جعل إصدار كشوفات الدفعة السابعة يتأخر عن الموعد المحدد، ومن خلال موقعنا نوضح لكم بعض المعلومات عن صرف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

مطلع شهر ديسمبر الماضي 2023 تم اعلان اسماء المشمولين بملحق الوجبة السادسة وكان عدد الشمول الكلي للرجال والنساء من عموم المحافظات نحو 90 الف مستفيد، وبعد انتهاء رفع الكشوفات أصدرت الوزارة دفعة سابعة تم عليها أكثر من 500 أسر عراقية ونظراً لكثرة المتقدمين تحرص الوزارة أن تكون عملية الفحص بها أخطاء لذلك توخى الحظر وتعطي فريق العمل المختص الوقت الكافي لإصدار كشوفات المشمولين بالفئات الأكثر استحقاقاً وخلال الساعات القليلة القادمة يتم اعلان اسماء المشمولين وتتم عملية الصرف قبل منتصف شهر يناير 2024.

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