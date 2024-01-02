رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445 وماهي الشروط المطلوبة

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445، من أكثر الخدمات الالكترونية التي تتزايد عنها معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، والذي يمكن للمواطن الإستعلام عنها بكل سهولة من داخل المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، وهي من أهم الإجراءت التي يجب على المقيم في المملكة أن يقوم بها كل فترة خلال تواجده في الأراضي السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445 والشروط اللازمة…..

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1445

حيث يمكن لأي مواطن مغترب مقيم على الأراضي السعودية أن يستعلم عن صلاحية الإقامة من خلال شبكة الإنترنت وذلك عن طريق منصة أبشر واتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر على الإنترنت .

ثم اضغط على خدمة “ابشر أفراد”.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

حدد رقم الإقامة في المكان المحدد.

يجب ادخال رقم التحقق المرئي.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بـ ادخالها.

بعد ذلك اضغط على “عرض التفاصيل”.

سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بصلاحية الإقامة لهذا المواطن.

ما هي شروط تجديد الإقامة في السعودية 1445

وأعلنت الحكومة السعودية عن عدد من الشروط الواجب توافرها لكي يتمكن المواطن من تجديد الإقامة وهي: