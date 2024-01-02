وزارة المالية .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بعد التعديل شهر يناير 2024

أعلنت وزرة المالية العراقية عن تأخير رواتب المتقاعدين مدة يومين، بسبب عطلة أول السنة الميلادية والجرد السنوي مما يتسبب في عدم عمل البنوك لمدية يومين، حيث من المقرر أن رواتب المتقاعدين تصرف في أول يوم من الشهر الميلادي، كما صرحت أيضا على أن الرواتب هذا الشهر يصحبها زيادة بمعايير تم وضعها من قبل الوزارة، ومن خلال الأسطر التالية نبين ما تلك المعايير.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر يناير 2024

يمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن رواتبهم من خلال شهر يناير 2024 من خلال عدة طرق، منها:

التوجه إلى أقرب فرع للبنك الذي يتعامل معه المتقاعد للاستعلام عن الراتب، والذي من المقرر نزوله غدا.

الاتصال بالخط الساخن لوزارة المالية العراقية عن طريق الرَّقْم 111، والاستفسار من متحدث الخدمة عن تفاصيل الراتب.

الاستعلام عبر موقع وزارة المالية العراقية، من خلال خطوات سوف نذكرها في الفَقَرة التالية.

خطوات الاستعلام عن راتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية العراقية

يمكنك الاستعلام عن راتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية. الضغط على كلمة “الخِدْمَات الإلكترونية”. ومن ثم الضغط على “رواتب المتقاعدين” لشهر يناير 2024. إدخال البيانات المطلوبة، وهي: رَقَم الهُوِيَّة الوطنية للمتقاعد، واسم المتقاعد، وتاريخ الميلاد. وأخيرًا اضغط على “بحث”.

يعرض أمامك راتب المتقاعدين لشهر يناير 2024، والزيادة التي أقرتها الحكومة، والتي تقدر 100 ألف دينار عراقي تصرف لكل المتقاعدين الذين لم يتجاوز راتبهم مليون دينار عراقي، كما أكدت وزارة المالية على نزول الرواتب غدا لدى البنوك ليتمكن المتقاعدين بعد ذلك من الصرف.