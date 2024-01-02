تردد قناة النور يكون حيويًا عندما يتعلق الأمر بعرض مسلسل قيامة عثمان حيث تنتظر الجماهير بفارغ الصبر الحلقة الأولى وهو واحد من أكثر المسلسلات التاريخية التي يترقب عرضها على شاشات التلفزيون الألاف من الأشخاص ومع أن المسلسل يتم عرضه باللغة التركية إلا أن هذه اللغة غير معروفة للعديد من سكان العالم العربي حيث يرغب الجميع في الاستمتاع بتجربة مشاهدة هذه السلسلة التاريخية والرومانسية الفريدة ومع عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الذي يروي قصة مؤسس الدولة العثمانية يبحث العديد من الناس عن قناة تقوم بعرض المسلسل باللغة العربية.

تردد قناة النور

تعد قناة النور واحدة من القنوات الدينية البارزة التي حققت إقبالا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة و ذلك بفضل محتواها المميز الذي يهدف إلى نقل القيم الدينية تتميز القناة بتقديم برامج ذات مضمون هادف وملهم مما جعلها محط جذب للمشاهدين الباحثين عن المحتوى الديني النافع.

تردد قناة Al Noor نايل سات

اسم القناة: Al Noor T

التردد: 11958

الاستقطاب: عمودي (v)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة Al Noor عرب سات

اسم القناة: Al Noor TV.

التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

يتميز تردد قناة النور بتقديمها لمحتوى يسهم في نشر الوعي الديني و تقديم فهم صحيح للقرآن الكريم وبفضل تردد القناة يمكن للمشاهدين الاستمتاع ببرامج دينية هادفة ومحفزة على التأمل والتفكير يعكس هذا التردد التزام القناة بتوفير بيئة إلكترونية ملهمة و هادفة للمشاهدين الباحثين عن الروحانية والمعرفة الدينية.