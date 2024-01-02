تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات تعد واحدة من أبرز القنوات الرياضية المهمة في الوطن العربي يمكن لجميع المشاهدين استقبال محتواها بسهولة عبر أجهزتهم المنزلية تشكل قناة SSC Sport السعودية الرياضية جزءًا من الشبكة التلفزيونية السعودية المتخصصة في بث المحتوى الرياضي تقوم القناة بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين وتغطي أيضًا العديد من البطولات الرياضية الأخرى على الساحة المحلية والدولية يتيح وجود ترددات قناة SSC Sport على القمرين الصناعيين نايل سات وعربسات للمشاهدين الوصول السهل والمرن إلى محتوى القناة مما يعزز من شعبيتها بين عشاق الرياضة في جميع أنحاء المنطقة.

تردد قناة SSC

تعتبر القنوات الفضائية مصدراً رئيسياً للترفيه والمعلومات للعديد من الأشخاص حول العالم ومن بين هذه القنوات، تبرز تردد قناة SSC بفضل تقديمها محتوى متنوع وجذاب في هذا السياق ويمكن بشكل سهل استقبال قنوات SSC على النايل سات وعرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد قناة ssc نايل سات المفتوحة

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات ssc عربسات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة SSC على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة SSC على جهاز الاستقبال يجب اتباع الخطوات التالية والتي تتفاوت قليلاً حسب نوع وماركة جهاز الاستقبال فيما يلي دليل عام لكيفية ضبط تردد القناة:

استخدم ريموت كنترول الجهاز للوصول إلى قائمة الإعدادات قد يتم ذلك عن طريق الضغط على زر “Menu” أو “إعدادات” على جهاز التحكم عن بعد.

قد تكون الإعدادات المتعلقة بالبحث عن القنوات تحت عنوان “ترتيب القنوات” أو “ترتيب البرامج” أو “تثبيت القنوات”.

قد تحتاج إلى البحث عن القسم الخاص بالترددات أو القنوات الفضائية.

قم بإدخال التردد المحدد لقناة SSC في هذه الحالة يكون التردد على النايل سات مثلاً 12523.

تأكد من تحديد الاستقطاب الصحيح (عمودي) ومعدل الترميز (27500) ومعامل تصحيح الخطأ (5/6) كما هو محدد.

بعد إدخال التردد اختر خيار “البحث” أو “تحديث” للسماح للجهاز بالبحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.

بعد البحث الناجح، قد يطلب منك حفظ التغييرات أو تأكيدها اختر “نعم” أو “حفظ” لتثبيت القنوات الجديدة.

قد تحتاج أيضًا إلى إعادة ترتيب القنوات حسب تفضيلاتك بعد إضافة قناة SSC.

يرجى مراجعة دليل مستخدم جهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على تفاصيل دقيقة حول كيفية إجراء هذه الخطوات حيث تختلف الإعدادات والواجهات بين مختلف الأجهزة.