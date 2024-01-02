موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74 وماهي شروط التقديم في برنامج حساب المواطن 1445

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74، حيث يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من الأسر والمواطنين من محدودي الدخل في المملكة، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية وشراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب، ضمن رؤية المملكة 2030 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74 والشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على البرنامج.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74

وكانت الصفحة الرسمية لحساب المواطن أكدت أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة 74 من حساب المواطن في الموعد المحدد لها دون تأخير أو تقديم وذلك في يوم الأربعاء 10 يناير 2024 .

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 2024

كما يمكنكم أيضاً الإستعلام عن حساب المواطن وكافة التفاصبيل الخاصة بقيمة الدعم وسبب الرفض من خلال اتباع الخطواتت الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم اضغط على أيقونة “دراسة الأهلية”.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف يظهر لك حالة الطلب في حالة القبول أو الرفض وسببه.

شروط التقديم في برنامج حساب المواطن 1445

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على حساب المواطن وهي: