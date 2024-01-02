“حمل الكشوفات الجديدة” أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عبر منصة مظلتي

أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، تسعى الحكومة العراقية على توفير العديد من الخدمات الالكترونية التي تساهم في رفع العبء عن المواطن وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حيارة كريمة للمواطنين، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، التي باتت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 عبر منصة مظلتي .

أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

حيث صرح وزير العمل العراقي أن الوزارة انتهت من رفع أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، تيسيراً على عدد كبير من المستفيدين وتجنب الذهاب للمكاتب والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشار وزير العمل العراقي إلى أن الوزارة استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على الرعاية الإجتماعية إلا أنها قامت بالموافقة فقط على الأشخاص2 التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية وهي:

شروط الرعاية الإجتماعية 2024

واشترطت الحكومة لعراقية أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

وألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

أما للسيدات ألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت .

وألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية