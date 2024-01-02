بعد صدمة تذاكر المترو|.. المصرية للاتصالات تقرر رفع سعر باقات الانترنت المنزلية we للعام الجديد بهذا الموعد

أسعار باقات الإنترنت الجديدة لشركة المصرية للاتصالات تحتل الصدارة في محرك البحث “جوجل”، إثر قرارها برفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي اعتبارًا من الشهر الحالي، وسنقدم لكم في السطور التالية نظرة على أسعار الإنترنت في مصر بعد التحديث، بالإضافة إلى موعد تطبيق الزيادة.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي we

رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت الأرضي، حيث ارتفعت باقة سعة 140 جيجابايت من 120 جنيها إلى 160 جنيها، بزيادة 40 جنيهًا، وزادت باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلاً من 170 جنيهًا، بزيادة 55 جنيهًا.

كما ارتفعت باقة 250 جيجابايت إلى 280 جنيهًا من 210 جنيهات، بزيادة 70 جنيهًا، وشهدت باقة 400 جيجابايت زيادة بسعرها من 340 جنيهًا إلى 440 جنيهًا، بزيادة 100 جنيه.

فيما ارتفع سعر باقة 600 جيجا من 500 جنيه إلى 650 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا، وارتفعت باقة 1 تيرابايت من 800 جنيه إلى 1050 جنيهًا، بزيادة 250 جنيهًا، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل الضريبة.

ما هو موعد تطبيق تلك الزيادة؟

قررت شركة المصرية للاتصالات “وي” رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، وفقًا للمعلومات المقدمة عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة في الأسعار اعتبارًا من ٥ يناير الجاري، مع استمرار توفير خدمة تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.

تجدر الإشارة إلى أن شركات الاتصالات في السوق المصرية قررت رفع أسعار كروت الفكة اعتبارًا من الخميس الماضي، و فقًا لمصادر سوق الاتصالات، فإن أنظمة الفواتير الشهرية وباقات إنترنت المحمول شهدت زيادة تتراوح بين 10 و15% بعد زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10%، ويؤكد المصدر أيضًا عدم تأثير هذه الزيادة على أسعار كروت الشحن للمحمول، سواء من حيث القيمة المالية أو تكلفة الدقيقة.