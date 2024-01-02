حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024 …. وما هي الفئات المستحقة

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024، خبر أصبح متداول على عدد كبير من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك كون برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024….

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة عن حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024، والذي من المقرر أن يتم صرفه بداية من 25 يناير 2024 لحوالي ما يقرب من 5 مليون مواطن مصري ، وكانت الدكتورة نيفين القباج التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي قد أعلنت عن أن الخبر المتداول بشأن زيادة معاش تكافل وكرامة ليس لها أي أساس من الصحة وأن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي زيادات .

وأكدت الدكتورة نيفين القباج خلال إحدى المداخلات الهاتفية أن الوزارة مستمرة في استقبال طلبات المواطنين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية مع الالتزام بالشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة 2024

أن يكون المواطن مصري الجنسية ومقيم فيها إقامة دائمة.

ألا يكون للمواطن دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يقل سن المواطن عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024