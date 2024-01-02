رابط تسجيل دخول نظام نور 1445…خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور

رابط تسجيل دخول نظام نور 1445، يعد نظام نور من أهم المنصات التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية التي تقدم عدد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، والمعلمين وهذا ما يجعل التواصل بين الطلاب والمدرسين أسهل وأسرع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تسجيل دخول نظام نور 1445…

رابط تسجيل دخول نظام نور 1445

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط تسجيل دخول نظام نور 1445، الذي أصبح من أهم المنصات التعليمية التي تتزايد عنها عمليات البحث يومياً لما يحتويه من خجمات ومنها سهولة التواصل بين الطلاب والمعلمين،كما يمكن للطلاب الإطلاع على المناهج المقررة عليهم والإطلاع على نتائج الطلاب في شتى المراحل الدراسية، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الإطلاع على رابط تسجيل دخول نظام نور 1445 والاستفادة بما يقدمه الموقع من خدمات….

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور على الإنترنت.

ثم ادخل على تسجيل الدخول .

ادخل رقم الهوية الوطنية ورمز النحقق الظاهر أمامك.

يجب ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على تسجيل دخول ولي الأمر .

اختر صلة القرابة بينك وبين الطالب .

سوف يتطلب منك ادخال رقم الهوية والجنسية ورقم الإقامة .

ثم اضغط على زر حفظ وسوف يظهر أمامك إشعار يؤكد نجاح عملية التسجيل.

خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور

أما عن تغيير كلمة المرور والتي قد يجب البعض فيها صعوبة، فقط يمكنكم بها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية: