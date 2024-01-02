ستصدر قريباً|.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من المنصة الرسمية 

يمكنك معرفة أسماء الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي، حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن موقع لمعرفة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في ديسمبر، يتبع الرابط سياسات الوزارة، ومن المتوقع الإعلان قريبًا عن الأسماء المستحقة للدعم الأخير، وسيتم نشرها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للوزارة، يستهدف هذا البرنامج فئات مختلفة تحتاج الدعم لمواجهة التحديات المالية وظروف الحياة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن مستحقي الرعاية الاجتماعية، يوفر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطوات بسيطة:

1. ابدأ بزيارة موقع الوزارة أو موقع مظلتي الإلكترونية.

2. قم بتسجيل الدخول وانقر على رمز الرعاية الاجتماعية.

3. حدد الوجبة الأخيرة وانقر على زر تحميل أسماء الوجبة السابعة بتنسيق PDF.

4. بعد التحميل، ابحث عن الأسماء باستخدام رقم الهوية أو الاسم.

5. ستظهر معلومات حول مستحقية الشخص للدعم، مع التذكير بأن الاختيار يعتمد على شروط محددة من قبل الوزارة لضمان وصول المساعدة إلى الفئات المستحقة.

اسماء الوجبة الاخيرة منصة مظلتي

ستعلن الوزارة قريبًا عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، حيث تعمل بجهود كبيرة لتقديم البرنامج ودعم الفئات المستحقة، بهدف تحسين ظروف حياتهم، وتم صرف العديد من الدفعات في السابق، وستتم إصدار دفعة جديدة قريبًا بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية، سيتم الإعلان عن المستحقين في ديسمبر عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

الرعاية الاجتماعية بالعراق

قام العديد بتسجيل طلبات الدعم عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن الرابط الرسمي لمعرفة الأسماء المقبولة من قبل وزارة العمل، ويُدرس جميع الطلبات من خلال المنزل، ويتم قبول الأفراد الذين يستوفون الشروط، يُحمل ملف الأسماء للوجبة الجديدة عبر الرابط الرسمي الذي أشارت إليه الوزارة.

يجب زيارة المنصة التي أعلنت عنها الوزارة لمعرفة الأسماء المقبولة في الأيام القادمة، حيث تعمل الوزارة جاهدة لإصدار هذه الأسماء بأسرع وقت ممكن.