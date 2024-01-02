“يا سوداك يا قرمط” زيادة اسعار باقات الانترنت الارضي وي بشكل رسمي.. ادخل شوف باقتك زادت كام

خبر حزين أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات وي اليوم، ألا وهو زيادة اسعار باقات الانترنت الارضي وي، حيث قامت بزيادة الأسعار والمتوقع تطبيقها من الخامس من شهر يناير القادم، وفي ظل هذه الزيادة قررت أن يتم تصفح جميع المواقع التعليمية الإلكترونية بالمجان، فدعونا نوضح لكم الأسعار الجديدة للباقات بعد الزيادة، فضلًا تابعوا معنا.

اسعار باقات الانترنت الارضي وي

نشر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات تفاصيل الزيادة التي تخص باقات الإنترنت الأرضي، حيث سيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من أول يوم الخامس من شهر يناير الجاري، حيث الأسعار بعد الزيادة ستكون على النحو التالي:

سعر باقة 140 جيجا بايت زادت إلى 160 جنيه بدل من 120 جنيه مصري.

الاشتراك في باقة 200 جيجا بسعر 225 جنيه مصري بعد أن كانت بسعر 170 جنيه مصري.

سعر الباقة 250 جيجا بايت بسعر 280 جنيه مصري بدل من مبلغ 210 جنيه مصري.

سعر الباقة 400 جيجا أصبحت بسعر 440 جنيه مصري بعد أن كانت بسعر 340 جنيه مصري.

سعر الباقة 600 جيا أصبحت بسعر 650 جنيه مصري بعد أن كانت بسعر 500 جنيه مصري.

الباقة تيرا بايت بمبلغ 1050 جنيه مصري بعد أن كانت بسعر 800 جنيه مصري.

موعد تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

وضحنا لكم اسعار باقات الانترنت الارضي وي، وبالنسبة لأسعار الباقات الجديدة، فسوف يتم تقديمها من أول الخامس من شهر يناير القادم، حيث يبدأ التطبيق بهذه الأسعار، والجدير بالذكر أن فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير مقرر صدورها في الخامس عشر من شهر يناير القادم، ويمكن الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات والاستعلام عنها.