“الحق قدم” رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 بهذه الشروط عبر موقع jobs.caoa.gov.eg

بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن مسابقة وزارة التربية والتعليم لعام 2024، بدأ المتقدمين بالبحث عن رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024، حيث يتساءلون عن شروط التقديم في مسابقة 30 الف معلم التي يتم التقديم عليها بأمر رئاسي سابق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي تقرير اليوم نرصد لكم تفاصيل هذه المسابقة، فتابعوا معنا.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة وظائف تخصصية للعمل داخل وزارة التربية والتعليم، حيث العمل على رتبة معلم فصل “معلم مساعد”، وذلك للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث داخل مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، حيث التقديم في مسابقة 30 اف معلم من خلال بوابة الحكومة المصرية، علمًا بأن التقديم في الفترة التالية:

بداية التقديم يوم الأول من شهر يناير من عام 2024.

نهاية التقديم يوم الحادي والثلاثين من يناير لعام 2024.

شروط التقديم في مسابقة 30 الف معلم

تم الإعلان عن مسابقة التربية والتعليم الجديدة، ومن هنا جاء البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 الف معلم، حيث التقديم وفق الشروط التالية: