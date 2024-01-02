عاجل.. تعطيل الدوام الرسمي في العراق بـهاتين المحافظتين غدًا بأمر ديواني لهذا السبب

عطلة رسمية قادمة في العراق للموظفين والموظفات والطلاب وكل العاملين في مختلف الدوائر الحكومية، حيث بأمر من رئاسة الوزراء العراقي تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة يوم واحد احتفالًا بأمر ما، فدعونا نوضح لكم متى هذا التعطيل وما سبب العُطلة؟ فضلًا تابعوا تقرير اليوم.

تعطيل الدوام الرسمي في العراق

تم الإعلان بشكل رسمي منذ قليل على أن غدا عطلة رسمية في العراق الأربعاء الموافق الثالث من شهر يناير لعام 2024، وذلك في كل الدوائر الحكومية، حيث السبب وراء هذا التعليق هو تخليد ذكرى استشهاد القادة الأبطال السنوية، حيث قام محاظ محافظة المثني ومحافظ محافظة واسط بتعطيل الدوام الرسمي، حيث التعطيل هذا في جميع الدوائر الحكومية ولكن تم استثناء المصارف والدوائر الخدمية، حيث التعطيل حتى الآن في هاتين المحافظتين فقط.

(أي بشكل رسمي تعطيل الدوام بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر بواسط والمثني الأربعاء 3 يناير 2024.)

العطل الرسمية في العراق 2024

يتم تعطيل الدوام الرسمي في القطاعات الحكومية في العراق بما فيها المدارس، وذلك في حالة وجود مناسبة رسمية، وبجانب هذا التعطيل، فإنه يوجد عدد من الإجازات الرسمية في العراق، حيث عُطل دينية ووطنية ورسمية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وتكون في كافة الدوائر الحكومية، ويتم الإعلان عن كل واحدة منها بالتدريج للمواطنين والمواطنات والطلاب أيضًا.

وتابعوا معنا في حالة تعطيل الدوام الحكومي أو الدراسي في أي محافظة أخرى سوف نُعلن لكم بشكل رسمي، ونتمنى للجميع عُطلة ممتعة بإذن الله، فاللهم ارحم شهدائنا وأدخلهم فسيح جناتك.