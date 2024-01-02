منصة مظلتي pdf رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير لدى وزارة العمل 2024
منصة مظلتي pdf رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير لدى وزارة العمل 2024
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطن العراقي في الفترة الحالية حيث للعلم تسعى الحكومة العراقية من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الدخل الشهري المحدود، وذلك لرفع مستوى المعيشة وتأمين حياة أفضل لهذه الفئة من المجتمع، ولا سيما بعد الظروف الاقتصادية القاسية التي تعيشها البلاد العربية بشكل عام، وتزايدت التساؤلات حول أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية من قبل المواطنين العراقيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر صدور قوائم أسماء المشمولين بالعراق.
منصة مظلتي بالعراق أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
تتيح الحكومة العراقية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية آخر وجبة لهذا العام عبر الرابط الخاص بمنصة مظلتي، ويتم تقديم الطلبات من قبل عدد عدد كبير من المواطنين للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات المالية أو الإسكانية أو التعليمية وغيرها، ويمكن للمواطنين الاستعلام على قوائم المشمولين في برنامج من خلال القيام بالخطوات التالية:
- في البداية يجب على الشخص المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية التوجه إلى منصة مظلتي.
- ثم النقر على خيار “قسم الرعاية الاجتماعية”.
- اختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.
ثم قم بكتابة كافة بياناتك الشخصية المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها مثل (رقم الهاتف، الاسم الكامل، رقم الهوية، العنوان).
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024
- أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية العراقية.
- كذلك أن يكون مقيم في الأراضي العراقية.
- يشترط أن يتراوح عمره ما بين 18 سنة إلى 60 سنة.
- عدم وجود أي أملاك أو عقارات باسم المتقدم، أو حتى دخل شهري.
- كما يجب أن يتراوح عمر السيدة المتقدمة ما بين 15 سنة إلى 55 سنة.