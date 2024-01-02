أفضل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

افضل تردد لقناة طيور بيبي التي تعد قناة طيور الجنة قناة متخصصة للأطفال فتقدم لهم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية والأناشيد الإسلامية، القائمون عليها حريصين على تقديم برامج ونشاطات متنوعة تساعد الأطفال في التنمية العقلية والفكرية والسلوكية، ومن خلال هذا التقرير نذكر فيه ترددات قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية، وأهم أهداف القناة.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية؟

يبحث الكثيرون عن قناة طيور بيبي الجديد لما لهذه القناة أهمية كبيرة في حياة أطفالنا، وقد وفرت تردد القناة على أكثر من قمر صناعي، ومن خلال الفقرات التالية نوضح تردد القناة على القمر الصنعي النايل سات والعراب سات.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات

شاهد قناة طيور بيبي بالتردد الجديد لعام 2024، وأضف التردد التالي إلى جهاز استقبالك:

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد طيور بيبي على العرب سات

يمكنك ضبط تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي العرب سات من خلال إضافة التردد التالي على جهاز الاستقبال الخاص بك:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ما هي الأهداف التي تسعى قناة طيور بيبي لتحقيقها

يسعى القائمين على قناة طيور بيبي لتحقيق الأهداف التالية: