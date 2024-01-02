“خلاص مفيش وقت” وزارة التربية والتعليم تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية والثانوية في محافظة القاهرة 2023/2024

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الأيام عن موعد امتحانات نصف العام بعد اقتراب الفصل الدراسي الأول من الانتهاء في العام الدراسي 2023/2024 وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مواعيد امتحانات نصف العام حتى يعلمها جميع الطلاب في المحافظات المختلفة والاستعداد بشكل كافي للامتحانات والتي لم يتبقى الكثير عليها وسوف نوضح لكم خلال المقال مواعيد الامتحانات وكافه التفاصيل الخاصة بها وفقا لما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

قامت إدارة شؤون طلاب في مديرية التربية والتعليم بمحافظه القاهرة بالإعلان عن جدول امتحانات نصف العام وذلك في الأيام الأخيرة في الفصل الدراسي الأول وسوف نوضح لكم المواعيد التي تم الإعلان عنها في مختلف المراحل التعليمية بمحافظة القاهرة وهي كالآتي:

يبدأ طلاب صفوف النقل المرحلة الإعدادية يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي سوف تبدأ يوم 17 يناير 2024 على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية تبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 24

يناير 2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم على أنها قامت بالاستعداد بالشكل الكافي من أجل الإشراف الكامل على عملية الامتحانات التي تجري في جميع المدارس الإعدادية والثانوية على مدار الفترة المقبلة وذلك بتأهيل جميع المدارس لتكون مجهزة على أعلى مستوى بالإضافة إلى منع الغش والتأكد على أن كل طالب يحصل على الدرجات التي يستحقها وفقا لما قام به في الامتحانات.