خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 عبر البوابة المصرية الموحدة للحج hij.moi.gov.eg

يترقب الكثير من المواطنين الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2024 والتي سوف يتم إعلانها يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير عبر البوابة المصرية الموحدة للحج حتى يستطيع جميع المواطنين الذين تقدموا للقرعة منذ أن تم فتح باب التقديم من قبل وزارة السياحة والآثار، ومازال التقديم متاح على الموقع الإلكتروني وسوف يستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تقديم الكثير من المواطنين من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج وذلك للاستفادة من المسابقة التي تقدمها وزارة السياحة للمواطنين كل عام، حيث أعلنت الوزارة بأن نتائج القبول في الحج لهذا العام 1445 سوف يتم الإعلان عنها السبت القادم وسوف يتمكن الجميع من تقدموا بالاستعلام الإلكتروني عن النتائج وذلك للتسهيل على المتقدمين في معرفة ما إذا كان قد تم قبولهم أم لا وذلك خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج

إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم المصنع الموجود في بطاقه الرقم القومي اسفل الصورة الشخصية.

كتابه كود التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على استعلام.

وبعد تلك الخطوات سوف يظهر أمامك نتائج القبول في حج الجمعيات لهذا العام ويمكنك أن تعرف ما إذا كان قد تم قبوله أم لا.

إجراءات الحج للعام الجاري 1445

وبعد انتهاء القرعة والإعلان عن المقبولين يجب عليهم أن يقوموا بإجراء الفحص الطبي في المستشفيات التي يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة وفي حاله وجود أي أمراض مانعه لأداء الفريضة سوف يتم استبعاده، كما يجب إيداع كافة الرسوم الخاصة بالحج والتي تعلن عنها الوزارة.