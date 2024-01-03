الكروت وصلت كام؟!.. أسعار كروت الشحن أورنج فكة الجديدة وزيادة النت الأرضي وي

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالموافقة على زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 10% وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يرغبون معرفة أسعار كروت الشحن أورنج الجديدة بعد هذا القرار وسوف نوضح لكم من خلال هذا التقرير مزيد من التفاصيل عن أسعار كروت الشحن أورنج الجديدة الفكة بمختلف أنواعها.

أسعار كروت الشحن أورنج الجديدة

يهتم عدد كبير من الأفراد المالكين الخطوط الخاصة بشركة اورنج عن أسعار كروت الشحن أورنج فكة وذلك بعد أن أعلنت السلطات عن زيادة أسعار كروت الشحن بداية من العام الميلادي الجديد 2024 بنسبة تبلغ 10% كجزء من استراتيجية تعتبرها الحكومة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم هذه الأيام، وأوضحت السلطات المختصة أن أسعار كروت الشحن بعد هذه الزيادة والتي جاءت على النحو التالي:

يصبح سعر كارت شحن الفكة الذي يقوم بإعطاء 650 دقيقة لمدة 10 أيام 17.50 جنيه.

يصبح سعر كارت الشحن فكة الذي يقوم إعطاء 625 دقيقة لمدة 7 أيام 15.50 جنيه مصري.

يصبح سعر كارت الفكة الذي يستمر لمدة أربعة عشر يوما 21.50جنيه مصري.

يصبح سعر كارت الفكة الذي يعطي 225 دقيقة 6 جنيهات.

يصبح سعر كارت الشحن 50 جنية هو 58 جنيه مصري.

موعد تطبيق قرار زيادة أسعار كروت الشحن

يرغب العديد من الأفراد معرفة موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن، حيث أوضحت مصادر مسؤولة أنه تم تطبيق الزيادة في أسعار كروت الشحن بداية من العام الميلادي الجديد 2024 حيث أنه تم بيع هذه الكروت في المحال التجارية للمستهلكين بداية من شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، وأوضحت مصادر مسؤولة أن هذا القرار يشير إلى الضغوط الاقتصادية التي تمر بها شركات الاتصالات مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة عدة أسباب والتي من بينها ارتفاع التكاليف التشغيلية والتقلبات في سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي لشركة وي قبل وبعد الزيادة

سعة 140 جيجابايت:

قبل الزيادة: 120 جنيهًا.

بعد الزيادة: 160 جنيهًا.

سعة 220 جيجابايت:

قبل الزيادة: 170 جنيهًا.

بعد الزيادة: 220 جنيها.

سعة 250 جيجابايت:

قبل الزيادة: 210 جنيهات.

بعد الزيادة: 280 جنيها.

سعة 400 جيجابايت:

قبل الزيادة: 340 جنيها.

بعد الزيادة: 440 جنيها.

سعة 600 جيجابايت:

قبل الزيادة: 500 جنيه.

بعد الزيادة: 650 جنيهًا.

1 تيرابايت: