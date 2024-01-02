وظيفة شيك وفورمة برواتب تتجاوز الـ 20 ألف جنيه.. شروط وظائف البريد المصري لجميع المؤهلات على مستوى الجمهورية

في إطار توفير العديد من الوظائف الشاغرة لجميع المواطنين وخاصة من فئة الشباب الذكور والنساء، قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق مجموعة من الوظائف الخالية داخل الهيئة العامة للبريد المصري، وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون هذه الوظائف خاضعة لمجموعة من الشروط الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية، ليتعرف عليها الجميع.

موعد التقديم في وظائف هيئة البريد المصري

وفي سياق متصل أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التقديم في وظائف الهيئة العامة للبريد المصري يكون بداية من يوم 18 إلى 31 من شهر ينير 2024، على أن يكون التقديم عبر الموقع الرسمي للجهاز، بما يُسهل على جميع الكوادر البشرية في إرفاق المستندات المطلوبة واللازمة للقبول في الوظائف الشاغرة داخل الهيئة العامة للبريد المصري على مستوى الجمهورية.

شروط التقديم في البريد المصري

من أهم الشروط التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين، ما جاء على النحو التالي:-