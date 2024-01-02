رابط الاستعلام عن رقم الجلوس بالإسم 2024 اليمن وموعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن

رابط الاستعلام عن رقم الجلوس بالإسم 2024، أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رقم الجلوس بالإسم، وذلك استعتداداً لامتحانات العام الدراسي 2024، والتي من المقرر أن تبدأ خلال أيام معدودة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن رقم الجلوس بالإسم 2024 اليمن .

رابط الاستعلام عن رقم الجلوس بالإسم 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم باليمن عن استعدادها لاستقبال الطلاب في جميع المدارس، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن أرقام الجلوس بالإسم 2024 اليمن من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة وذلك تيسيراً على الطلاب وتجنب الازحام في المدارس، وإليكم خطوات الاستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم اليمنية على الإنترنت.

ثم ادخل على معرفة رقم الجلوس.

يجب ادخال اسم الطالب رباعي.

ثم ادخل رقم الهاتف.

بعد ذلك اضغط على “ارسال”.

سوف تصلك رسالة نصية مسجل بها رقم الجلوس على رقم الهاتف المسجل في الطلب.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن

وكانت وزارة التعليم اليمنية أكدت على أنه فور الإنتهاء من الامتحانات سوف يتم البدء في أعمال التصحيح والمراجعة حتى يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في اليمن في أقرب فرصة، وحتى يتمكن الطلاب من قضاء الإجازة دون الشعور بالقلق، وأضاف وزير التعليم اليمني إلى أن الوزارة سوف تعلن عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024 في منتصف يناير الجاري ، وتمنى سيادته النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.