“اتأجلت تاني”الموعد الرسمي لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 على قناة atv التركية

الموعد الرسمي لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 143، حبقة جديدة يترقبها ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم على الرغم من كثر الأعمال والمسلسلات إلا أن هذا المسلسل ظل محتفظاً بشعبيته على مدار سنوات عديدة، وهذا بفضل الأحداث المتميزة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، وكانت قناة atv التركية قد أعلنت عن تأجيل عرض الحلقة 143 من مسلسل قيامة عثمان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا على موعد عرض الحلقة الرسمي.

الموعد الرسمي لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 143

وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الموعد الرسمي لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 143، والذي ينتظره المشاهدين وهم في غاية من التشويق والإثارة، خاصة وأن الأحداث بدأت أن تزداد إثارة خاصة بعدما علم عثمان بمكيدة عدوه الجديد وبدأ يخطط لكي ينال منه، إلا أنه يتفاجئ بتحالف أحد الرجال مع عدوه ويقرر تنفيذ خطته ولكن بكل حذر،ويعيش المؤسس عثمان حالة من الحزن الشديد بسبب مرض زوجته الشديد الذي لا يستطبع أن يجد له الأطباء دواء حتى الآن، وعلى الرغم من هذا إلا أن عثمان يسعى دائماً لكي يظهر قوياً أمام أعدائه من المغول والتتار، وهذا ما جعل المشاهدين حريصين على متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 على قناة atv

ويعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 على قناة atv التركية في يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

تردد قناة atv التركية