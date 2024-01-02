بعد التعديل..صرف رواتب المتقاعدين في هذا الموعد بالزيادة الجديدة في العراق لشهر يناير لعام 2024

يبحث العديد من المتقاعدين في دولة العراق على موعد صرف رواتب المتقاعدين العراقيين حيث أعلنت وزارة المالية العراقية بأن سوف يتم الصرف في يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر يناير الحالي لعام 2024 حيث أكدت الوزارة بأن سوف يتم الصرف في ذلك اليوم وليس حتى الآن لم يصدر أي تأخير آخر في موعد صرف رواتب المتقاعدين حيث قد تأخر أمس يوم الاثنين الموافق 1 من شهر يناير لعام 2024 بسبب الجرد السنوي واجازات رأس السنة الميلادية الجديد لعام 2024م ولكن حتى الآن لم يصدر قرار بتأخير موعد الصرف لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراقيين في الوقت الحالي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر يناير 2024

أكدت وزارة المالية العراقية بأن سوف يتم تطبيق الزيادة الجديدة التي تصل إلى 100 ألف دينار عراقي لمن يستحق أي لمن يقل راتبه عن مليون دينار عراقي لتحسين ظروف المعيشة له كما يمكن الحصول على تلك الرواتب بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على برنامج رواتب المتقاعدين العراقيين في دولة العراق الفترة الراهنة وسوف يتم الصرف بدأ من يوم الاربعاء الموافق 2 من شهر يناير لعام 2024 بعد التعديل بسبب الجرد السنوي في دولة العراق وفي حالة حدوث تأجيل آخر سوف نخبركم بالموعد لدى وزارة المالية في العراق.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراقيين