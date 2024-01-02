“اعرف هتدفع كام بعد كده؟؟!!”.. وي ترفع باقات الانترنت الارضي بداية من هذا الموعد

وي ترفع باقات الانترنت الارضي، تصدر خبر وي ترفع باقات الانترنت الارضي التريند عبر محرك البحث “جوجل”، حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن زيادة اسعار باقات الانترنت الارضي خلال ايام من الآن بعد ساعات من زيادة كروت الشحن، واليكم قائمة اسعار باقات الانترنت الارضي الجديدة 2024 لتكونوا على دراية بها.

وي ترفع باقات الانترنت الارضي

بعد أن قامت وي ترفع باقات الانترنت الارضي، حددت المصرية للاتصالات اسعار باقات الانترنت الارضي الجديدة 2024 عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت على أن يتم التطبيق والعمل بتلك الاسعار الجديدة بداية من يوم 5 يناير الجاريمع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا، واليكم اسعار باقات الانترنت الارضي 2024 والتي جائت كما يلي:

زيادة سعر باقة سعة ١٤٠ جيجابايت إلى ١٦٠ جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من ١٢٠ جنيها.

يبلغ قيمة الاشتراك في باقة ٢٠٠ جيجابايت ٢٢٥ جنيها بدلا من ١٧٠ جنيها، وباقة ٢٥٠ جيجابايت بسعر ٢٨٠ جنيها بدلا من ٢١٠ جنيهات.

وباقة ٤٠٠ جيجابايت بسعر ٤٤٠ جنيها بدلا من ٣٤٠ جنيها.

وسيصل سعر باقة ٦٠٠ جيجا إلى ٦٥٠ جنيها بدلا من ٥٠٠ جنيه، أما سعر باقة ١ تيرابايت بسعر ١٠٥٠ جنيها بدلا من ٨٠٠ جنيه.

ارتفاع اسعار باقات الانترنت الارضي 2024

وبذلك فقد رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة وصلت إلى 30%، ويأتي إعلان هذه الزيادة بعد أيام قليلة من زيادة أسعار كروت الشحن الفكة، وأسعار الفواتير وباقات إنترنت المحمول في شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر، كما سمح جهاز تنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات برفع أسعار بعض الخدمات التي تقدمها للعملاء، بعد مطالب متكررة من الشركات بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية خلال الشهور الماضية مع انخفاض سعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم والفائدة.