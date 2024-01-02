تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024… وطريقة سحرية لترشيد استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية

بعدما أعلنت الحكومة عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024، والتي من المقرر تطبيقها بداية من الشهر الجاري وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024، والتي تعد أمر هام للكثير من الأشخاص ، خاصة العدادات الكودية مسبوقة الدفع والتي قد يعاني منها البعض من المواطنين ، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من شهر يناير الجاري وحتى 30 يونيو المقبل، وإليكم الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء في مصر….

سعر الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات 58 قرش.

سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرش .

سعر الشريحة الثالثة من 101 وات إلى 150 وات 83 قرش.

سعر الشريحة الرابعة من 150 وات إلى 300 وات 125 قرش.

سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650كيلو وات أصبحت أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة للشريحة الخامسة بقيمة ١٤٠ قرشا.

سعر الشريحة السادسة من ٠ إلى 1000 كيلو وات أصبحت أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة للشريحة السادسة بقيمة 150 قرش.

أما عن سعر الشريحة السابعة من صفر لأكثر من ألف كيلو وات أصبحت أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة للشريحة السابعة 165 قرش.

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