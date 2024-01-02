بعد إقرار العُطلة غدًا.. هل تم تأخير صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير 2024 للمستفيدين؟

كان مفترض أن يتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير باليوم الأول من الشهر الميلادي، وبعد مصادفة الصرف ليوم إجازة رسمية تقرر التأخير وقيل أن الرواتب تنزل مساء يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء للمتقاعدين، وحتى الآن لم تنزل رواتب المتقاعدين بعد، وتوقع البعض أن الرواتب يتم تأخيرها ليوم الخميس بعد تعطيل الدوام الرسمي غدًا، فدعونا نوضح لكم حقيقة هذا الأمر.

صرف رواتب المتقاعدين يناير 2024

رواتب الموظفين المتقاعدين في العراق مقرر صرفها يوم الأول من الشهر الميلادي، وتقرر تأجيلها أكثر من مرة بسبب مصادفة الصرف ليوم إجازة رسمية، وحتى هذه اللحظة لم تنزل الرواتب للمواطنين، ومتوقع تأجيلها ليوم الخميس بعد إقرار العُطلة ليوم غدًا الأربعاء، ولكن للوقت الحالي لا يوجد موعد محدد على صرف رواتب المتقاعدي عن شهر يناير، ولكن المؤكد إن لم تنزل مساء اليوم، ربما تنزل غدًا أو يوم الخميس، ولكن تابعوا معنا في حالة صدور أي قرار رسمي سنوضح لكم.

وللعلم أن رواتب المتقاعدين تم رفع الحد الأدنى الخاص بها لمبلغ 500 ألف دينار عراقي، حيث الزيادة بها 100 ألف دينار عراقي، حيث بعد أن كانت 400 ألف دينار وصلت لمبلغ 500 ألف دينار عراقي، وسيتم تطبيقها مع بداية قانون العمل الجديد.

تعطيل الدوام الرسمي لغدًا الأربعاء

قرر بعض المحافظين بالعراق تعطيل دوامها الرسمي غدًا بسبب ذكرى استشهاد قادة النصر في العراق، حيث جاء التعليق حتى الآن في هذه المحافظات على النحو التالي:

محافظة ذي قار.

محافظة كربلاء المقدسة.

محافظة ديالي.

كركوك.

بابل.

البصرة.

الديوان.

المثني.

صلاح الدين.

بغداد.

جدول رواتب الموظفين المتقاعدين في العراق 2024

تقرر صرف زيادة للمتقاعدين في العراق بمبلغ 100 ألف دينار عراقي، وهذه الزيادة رفعت الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى مبلغ 500 ألف دينار عراقي، وحتى الوقت الحالي لم يتم العمل بتلك الزيادة، وبتطبيق القانون الجديد للعمل سيتم البدء بها، وحينها سيتم طرح جدول الرواتب للمتقاعدين بالزيادة الجديدة، وقريبًا سيتم طرح السلم للكل، فانتظروها قريبًا.