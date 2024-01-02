رابط موقع التسجيل في سكنات عدل 3 بهذه المعايير عبر inscription.aadl.dz

يبحث المواطنون والمواطنات في الجزائر بالوقت الحالي عن موقع التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك بعد أن أتاحت الوكالة الوطنية الجزائرية وحدات سكنية للمواطنين والمواطنات في دولة الجزائر، وعبر تقرير اليوم نوضح لكم كل ما يخص هذه الوحدات وطريقة الوصول إليها، فضلًا اقرئوا سطورنا القادمة.

رابط موقع التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن للمواطنين والمواطنات بدولة الجزائر الحصول على الوحدات أو الشقق السكنية من الحكومة وفق عدد من الشروط، وذلك ضمن برنامج عدل 3، وتأتي خطوات الحصول على تلك السكنات على النحو التالي:

يتجه المتقدم/ة إلى سكنات عدل 3 الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. اضغط على برنامج سكنات عدل الـ 3.

أدخل كل البيانات المطلوب منك إدخالها، ثم انقر على زر تقديم وانتظر المراجعة.

شروط الحصول على سكني عدل 2024

وضحنا لكم رابط موقع التسجيل في سكنات عدل 3 للحصول على الدعم السكني في الجزائر، وبالنسبة لهذه الوحدات فهي تبدأ بمساحة 75 متر ووصولًا إلى 90 متر، وتأتي شروط القبول بهذه الوحدات على النحو التالي:

أن يكون المواطن جزائري الجنسية.

عمر الشخص لا يقل عن عمر 20 عام.

أن يكون الشخص غير متزوج أو مطلق أو أرمل.

لا يمتلك الشخص وحدة سكنية أو قطعة للأرض صالحة للسكن.

ضرورة امتلاك المتقدم حساب للبنك.

ينبغي أن يتراوح دخل المتقدم من مبلغ 24 ألف وحتى مبلغ 118 ألف دينار.

ضرورة التعهد المواطن بعدم بيع الوحدة الخاصة به.

وتحتاج إلى شهادة للميلاد وللجنسية مع الحالة الاجتماعية، بالإضافة غلى صورة للدخل الشهري والسكن وبعض الأوراق الأخرى للتقديم.