مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين .. تعرف على الموعد الجديد لإيداعها بعد التأجيل

حددت وزارة المالية العراقية موعد مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين، وذلك بعدما تم تأجيل إيداعها عن موعدها الرسمي، والذي يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، والجدير بالذكر أن يوم أمس هو عطلة رسمية بالعراق وكذلك باقي الأيام السابقة له لذلك تم تأجيلها، وفيما هو آت نوضح لكم الموعد الجديد لصرفها فضلاً تابعونا.

مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين

تم تأجيل صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لأكثر من مرة، حيث كان من المفترض أن يتم إيداعها في اليوم الأول من شهر يناير، ولكن بسبب العطلات الرسمية التي توافقت مع للعطل الرسمية بالعراق، ولكن من المفترض أن تنزل رواتب المتقاعدين يوم الأربعاء، وان لم تنزل غداً فسيتم إيداعها يوم الخميس الموافق 4 من شهر يناير لعام 2023 ميلادية.

زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

أكدت وزارة العمل العراقية على زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار عراقي، وذلك لكافة المواطنين المتقاعدين، حيث بموجب هذه الزيادة تم رفع سلم الرواتب من 400 ألف دينار عراقي حتى 500 ألف دينار عراقي، والجدير بالذكر أن هذه الزيادة يتم تطبيقها نع قانون العمل الجديد بالعراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك عدد من الخطوات البسيطة والسهلة التي تمكن المتقاعدين من الاستعلام عن رواتبهم، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: