رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري شهر يناير 2024

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش عن أسماء ضباط الصف والأفراد المستحقين لدعم الإسكان العسكري بالنسبة لشهر يناير 2024 ونبهت علي الأشخاص المقبولين القيام بمراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات العمل الرسمية للحصول على القرض

كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

تحرص مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية على توفير خدمة إلكترونية متميزة للمتقدمين على قروض الإسكان، وذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. حيث يمكن للمتقدمين الاستعلام عن المستحقين لقروض الإسكان بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية من خلال الرابط التالي

تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني والرقم العسكري.

الضغط على أيقونة “استعلام عن المستحقين”.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، وهي:الرقم الوطني

الرقم العسكري

الضغط على زر “البحث”.

عند الضغط على زر “البحث”، سيتم عرض نتائج الاستعلام التي تتضمن ما يلي: اسم المتقدم ورتبته والرقم العسكري والرتبة العسكرية وكذلك الدرجة العسكرية والفرع العسكري واسم الوحدة العسكرية وحالة الاستحقاق

يجب إدخال البيانات بدقة حتى يتم الحصول على نتائج صحيحة حيث يتم تحديث قائمة المستحقين لقروض الإسكان العسكري بشكل دوري، لذا يجب التأكد من صحة البيانات قبل الاستعلام.

كان صندوق إسكان الضباط قد أعلن عن فتح باب التقديم للحصول على قروض الإسكان للضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من الصندوق (الخاص بالإفراد) وكان من أهم شروط التقديم أن يكون المتقدم من الضباط أو ضباط الصف أو الأفراد المستفيدين من صندوق إسكان الضباط وأن يكون قد سبق له الحصول على موافقة على طلب قرض الإسكان من الصندوق واستكمل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.