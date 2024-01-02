إجابة على المواطن.. إيش رقم الضمان الاجتماعي المطور للشكاوى والاقتراحات

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني للشكاوى نظرا للتساؤل البعض عن رقم الضمان الاجتماعي المطور عن المجاني وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم مخصص للأفراد من خلاله يمكنهم التواصل مع الوزارة، والاستفسار عن كافة التساؤلات التي تدور في أذهانهم، ومعرفة موعد إيداع المبلغ الصادر من قبل الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى من خلال هذا الرقم.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

أتاحت وزارة الموارد البشرية رقم موحد ومجاني للمواطنين عن طريقة يتم التحدث إلى أحد موظفين خدمة الدعم، وإيجاد إجابة لكافة الاستفسارات الخاصة بهم، فضلا عن أنها سعت إلى توفير بعض الأرقام الأخري لتوسيع نطاق الاتصال، وإمكانية التواصل بأي شكل، وأبرز هذه الأرقام:-

الرقم المجاني الموحد هو 19911.

فضلا عن أن الرقم الخاص بخدمة العملاء هو 0112915588.

بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة عبر الصندوق الخاص بالبريد يتم من خلال هذا الرمز 11157.

حالات يتوقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي

بعض الأسباب التي تكون سبب فعلي وريني في توقف معاش الضمان الاجتماعي، وأهم هذه الأسباب والحالات هي:-