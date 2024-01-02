موقع تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لينك كشوفات اسماء المشمولين بالوجبة الاخيرة pdf

تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 السابعة الاخيرة عبر منصة مظلتي ينتظر الكثير من العراقيين الإعلان عنها، وسيتم ذلك خلال القليل من الوقت حيث تتيح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الوجبة للأسر المحتاجة، حتى تساعدهم على التأقلم مع ظروف الحياة ولمحاولة في التسهيل على المواطنين تتيح الوزارة رابطًا إلكترونيًا رسميًا على منصة مظلتي من أجل الاستعلام عن هذه الدفعة، و نعرض في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت أن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة يتم من خلال الالتزام ببعض الخطوات ..

زيارة موقع مظلتي الرسمي التابع لوزارة العمل.

ثم حدد ”أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة”.

بعدها اختر اسم المحافظة.

قم بتسجيل جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

بعد الانتهاء اضغط على أيقونة ”تنزيل”.

بعد انتهاء التحميل ستحصل على كشوفات المستحقين ويمكنك البحث بالاسم بكل سهولة.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يتم عن طريق موقع وزارة العمل العراقية الرسمي حيث إنها المؤسسة المسؤولة عن تحديد الفئات المستحقة للدعم، وقد وصل عدد المقبولين حوالي 60 ألف شخص من السيدات والرجال وتقدم هذه الرعاية بعض المبالغ المالية للأسماء المستفيدة من أجل جعلهم يحظون بحياة كريمة وتمكينهم من شراء احتياجاتهم، بسبب معاناة بعض العائلات في العراق من تدهور حالتهم المادية والاقتصادية حيث إن هناك بعض الفئات التي تعاني من أمراض تمنعها عن العمل أو بعض العائلات التي لا يوجد من يحيلها مثل الأرامل والأيتام وغيرهم، ولهذا جاء هذا البرنامج من أجل مساعدة هذه الفئات، وقد أكدت الوزارة على أنه لم يتبق سوى أيام معدودة للإعلان عن الأسماء المستفيدة من هذا الدعم.