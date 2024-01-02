بعد الإعلان الرسمي عن مسابقة وزارة التربية والتعليم لعام 2024 أصبح المتقدمون في حالة بحث مستمر عن رابط التقديم في مسابقة وظائف 30 ألف معلم يتساءل الكثيرون عن شروط التقديم في هذه المسابقة البالغ عددها 30 ألف معلم التي تم الإعلان عنها بناءً على أمر رئاسي صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذا التقرير سنقوم بتسليط الضوء على تفاصيل هذه المسابقة الهامة وذلك لتوفير فهم شامل للمهتمين تأتي هذه المسابقة ضمن إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز جودة التعليم وتطوير القطاع التعليمي بشكل عام.

رابط التقديم في مسابقة وظائف 30 ألف معلم

التقديم على مسابقة وظائف 30 ألف معلم حيث تم التأكيد من جانب وزارة التربية والتعليم أن عملية التقديم يمكن أن يتم تنفيذه بشكل سهل من خلال رابط التقديم في مسابقة وظائف 30 ألف معلم بوابة الحكومة المصريةحيث أن عملية التقديم تكون من خلال تدوين بيانات المعلم مع أهمية أن يتم التقديم خلال الفترة التي تم الإعلان عنها بداية من يوم 1 يناير وحتى يوم 31 من شهر يناير لعام 2024.

شروط وظائف 30 ألف معلم

عندما تم الإعلان عن المسابقة الجديدة في مجال التربية والتعليم بدأ الباحثون بالبحث عن رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم حيث يجب على المتقدمين الامتثال للشروط التالية:

يتعين أن لا يتجاوز عمر المتقدمين الأربعين عامًا ويجب أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ سواء في مجال التربية العامة أو التربية النوعية وسواء كانوا يعملون في التعليم الأساسي أو التعليم الابتدائي.

يتعين على المتقدمين أن يكونوا قد حصلوا على تقدير لا يقل عن مقبول ويجب إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي وجهة الاتصال الأولى والثانية، وتأكيد صلاحية الرقم القومي.

يتعين على المتقدمين إدخال تفاصيل المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى الذي حصلوا عليه كما يجب توضيح وضع الإناث من حيث الالتزام بالخدمة العامة ووضع الذكور من حيث التزامهم بالخدمة العسكرية.

يتعين على المتقدمين إرفاق إيصال بنكي يثبت الإيداع كجزء من عملية التقديم.

يلزم المتقدمين أيضًا إدخال معلومات إضافية مثل شهادات التأهيل أو البطاقة المتكاملة للخدمات إذا كانوا يعانون من حالة إعاقة.

يتجلى في هذه الشروط تركيز الوزارة على جلب الكفاءات المؤهلة والملتزمة، وضمان مشاركة الأفراد الذين يستوفون الشروط المحددة لتعزيز جودة التعليم والتربية في البلاد.