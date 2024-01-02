هُنـاك فئات يحق لها اضافة المواليد على بطاقة التموين + لزيادة التموين 100 جنيه كل شهر

إن وزارة التموين لم تدخر جهدا في وضع تفاصيل اضافة المواليد على بطاقة التموين والتي من خلال نجاح إضافتهم سوف يحصل رب الأسرة على حصة أكبر من السلع التموينية المتوفر صرفها طوال الشهر، ولكن هناك تعديلات في إمكانية إضافة المواليد على البطاقة التموينية كونها أصبحت مقننة أكثر ومسموح لفئات معينة بالإضافة، لذلك سنعرض لكم من هي الفئات المسموح لها إضافة المواليد من ناحية وكذلك كيفية إضافة المواليد إلكترونيا من ناحية أخرى.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

في ضوء بحث الكثير من المواطنين عن الخطوات التي من خلالها يتمكنون من الحصول على حصة إضافية من السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية، وجدنا أن هناك تعديلات جوهرية فيما يخص عملية اضافة المواليد على بطاقة التموين حيث أكد السيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه في الوقت الحالي لا يمكن لجميع المواطنين إضافة المواليد على البطاقة التموينية.

حيث إن هذه الخطوة متاحة لبعض الفئات فقط دونا عن غيرها من الشعب المصري على أن تكون الفئات المسموح لها بالإضافة كالتالي

الأسر المصنفة ضمن الأكثر احتياجا للحصول على هذا الدعم. من يحصلون على معاش تكافل وكرامة أو أي معاش اجتماعي آخر. الأسر التي يقل المعاش الشهري لها عن الحد الأدنى للأجور. الأسر البديلة وزوجات الشهداء. أصحاب كروت الخدمات المتكاملة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

بعدما تمكننا من التعرف على الفئات المسموح لها في الوقت الحالي أن تقوم بخطوة اضافة المواليد على بطاقة التموين، كان لا بد من وضع الخطوات التي من خلالها ينجح هؤلاء الأشخاص في إضافة المواليد بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة، لكن بشرط ألا يزيد عدد أفراد البطاقة الواحدة عن 4 أشخاص وألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات.

على أن تتلخص خطوات إضافة المواليد فيما يلي