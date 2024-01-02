الاستعلام عن منحة 450 ألف دينار في العراق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla gov iq

يسارع الكثير من المواطنين العراقيين في التقديم في منحة 450,000 ألف دينار عراقي وذلك للتحسين من أحوالهم المعيشية والتخلص من الأحوال الاقتصادية السيئة وفقا للظروف التي تعيشها البلاد، فقامت الحكومة بمحاولة مساعدة المواطنين لتحسين أحوالهم حتى يعيشوا حياة جيدة ويقوموا بسد جميع احتياجاتهم من مأكل وملبس ومشرب، فقامت بتقديم ذلك الدعم، فهي من المنح المهمة وسوف نوضح التفاصيل الخاصة بتلك المنحة من خلال المقال التالي.

منحة 450,000 دينار عراقي

يمكن الكثير من العراقيين أن يقوموا بالتقديم في تلك المنحة وسوف نوضح خطوات التقديم في تلك المنحة من خلال ما يأتي.

أولا يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يضغط المواطن على استمارة التسجيل.

ينقر على الموافقة بالتعهد بأنه لا يوجد له أي دخل.

ينقر على زر موافق.

يكتب جميع البيانات المطلوبة منه.

يقوم بإدخال جميع المستندات اللازمة.

يضغط على كلمة التالي.

ينتظر حتى يتم مراجعة الطلب و الرد عليه.

ما هي الأوراق المطلوبة في منحة 450,000 دينار؟

عندما يقوم المواطن العراقي بالتقديم في تلك المنحة عليه أن يقوم بتقديم بعض الأوراق الهامة والمستندات وهي.

أولا يجب أن يقوم بتقديم نسخة من الهوية الوطنية.

تليها تقديم نسخة شهادة الجنسية .

ثم يقوم بتقديم صورة شخصية حديثة له.

يقوم بإرفاق صورة خاصة ببطاقة التموين.

يقوم بإرفاق نسخة بصورة السجل المدني.

أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

لم يتم الإعلان عن تلك الكشوف الخاصة بأسماء المشمولين الوجبة الأخيرة لهذا العام والتي يوجد بها أكثر من 300,000 طلب، حيث يتم صرفها لجميع المواطنين للحد من أحوال البلاد السيئة وتحسين أحوال المعيشة لهم وسوف تصرف تلك المنحة في 1 يناير 2024.