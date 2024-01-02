موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

من المتوقع أن يتم صرف رواتب الموظفين المتقاعدين يوم الأربعاء غدا وفقاً لوسائل الإعلام العراقية، وقد أفادت وسائل الإعلام بأن هناك توجيهًا نحو صرف رواتب المتقاعدين يوم الأربعاء، وذلك نتيجة لإغلاق جميع المصارف اليوم الثلاثاء بسبب الجرد السنوي، كما تشير التقديرات إلى استكمال جهود تعزيز التمويل المالي المخصص للمتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين

أفاد البنك المركزي بأن الزيادة المعلنة في رواتب المتقاعدين للدرجات الدنيا توقفت بسبب نقص السيولة النقدية اللازمة لتغطيتها خلال الشهور السابقة، حيث نعمل بجديه لإدراجها في الموازنة بهدف ضمان تناسب الرواتب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وأوضح أن اللجنة المالية تنتظر تحسناً في السيولة النقدية، خاصةً بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء، لذا شهدت رواتب المتقاعدين زيادة في بداية العام الميلادي الجديد.

توصيات البنك المركزي العراقي

أوصى البنك المركزي بأهمية تبني الصكوك الإسلامية كجزء أساسي من السياسة الاقتصادية الاستراتيجية للعراق، نظرًا لدورها المهم كبديل للأدوات المالية التي تعتمد على الفوائد، وأكد قدرتها على تمويل العجز المالي في الموازنة العامة.

كما نظم البنك المركزي المؤتمر السنوي الأول، الذي تناول دور التمويل الإسلامي وسوق الصكوك، بمشاركة واسعة من الجهات العربية والدولية، وفي هذا السياق، شدد المؤتمر على ضرورة التسريع في تشريع ( قانون الصكوك الإسلامية ) في العراق.

وأشار المشاركون إلى ضرورة وضع التشريعات الملائمة لضمان نجاح هذه الخطوة في العراق، ودعوا إلى بذل جهد إعلامي وترويجي لنشر ثقافة الاستثمار في الصكوك الإسلامية بين المصارف والمؤسسات المالية قبل تشريع القانون.